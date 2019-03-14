Представители Минобороны РФ и Норвегии обсудили ситуацию в Сирии

Руководитель Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России генерал-майор Александр Кшимовский обсудил с главой департамента политики безопасности и операций норвежского Минобороны Пером Хеннигом Ваглумом ситуацию в Сирии и создание канала связи между военными ведомствами двух стран. Встреча прошла в четверг, 14 марта, в Осло.

«В повестку были включены вопросы, связанные с военной деятельностью вооруженных сил РФ и Норвегии в северных регионах, двусторонние отношения по военной линии, включая меры по предотвращению инцидентов, а также перспективы создания канала связи между оборонными ведомствами двух стран. Кроме того, стороны обсудили обстановку в Сирии», - говорится в сообщении Минобороны России.



Ведомство также информирует, что встреча состоялась в деловом, конструктивном ключе. Также, по сообщениям МО РФ, «было достигнуто понимание о продолжении контактов в данном формате для обсуждения актуальных вопросов безопасности и отношений» между Россией и Норвегией по военной линии.

В ноябре прошлого года военное ведомство Норвегии официально озвучило обвинения в адрес России, связанные со сбоем системы глобального позиционирования GPS в ходе учений НАТО. Как заявляли норвежские военные, РФ якобы специально генерировала помехи, чтобы помешать тренировке.