Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ поднялись в небо над Черным морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. На вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3. Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.