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В ЦАГИ раскрыли секреты разработки новейшего Су-57

Александра Звягина
10:59 14.03.2019
Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности.
В ЦАГИ раскрыли секреты разработки новейшего Су-57
© Фото: МО РФ

В 2019 году первый полет совершил опытный образец истребитель пятого поколения Т-50, который позже получил название Су-57.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского самолет начали разрабатывать в 1999 году. Специалистам предстояло с нуля спроектировать авиационный комплекс, который бы выполнял функции истребителя, перехватчика и ударного самолета. Инженерам удалось реализовать уникальные технические решения в области аэродинамической компоновки, устойчивости и управляемости, радиолокационной и инфракрасной заметности, бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения.

Совместно с сотрудниками ОКБ Сухого ученые ЦАГИ создали аэродинамический облик самолета. Ими был создан не уникальный регулируемый малозаметный воздухозаборник. Специалисты института отработали системы управления для маневренного самолета, статически неустойчивого в боковом и продольном каналах управления. Обеспечение прочности конструкции планера с широким применением новых и композиционных материалов – еще одна непростая задача, которую ученые ЦАГИ успешно решили.

Всего было создано 28 различных компоновок самолета, которые испытывались более 32 тысяч раз.

После первого полета опытного экземпляра инженеры еще девять лет продолжали дорабатывать машин: уточнялись аэродинамические характеристики комплекса, сопоставлялись с результатами летных испытаний, а также отрабатывалась безопасность применения нового авиационного вооружения.
 

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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