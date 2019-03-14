Подразделения РЭБ отразили нападение «боевиков» в Хабаровском крае

Подразделения Радиоэлектронной борьбы отразили нападение условных диверсантов в Хабаровском крае. Боевики пытались перехватить военную колонну и устроили засаду на проселочной дороге. Однако хорошо подготовленные российские военнослужащие отражают нападение без потерь.

Чтобы не допустить нападение вновь, наши военные направляют в небо беспилотники «Орлан» и «Леер-3» с секретной аппаратурой, которые осуществляют поиск точек связи. Прослушав эфир, а затем заглушив этот источник их связи, «боевики» будут меньше скоординированы в своих действиях и будут по-одиночке пойманы.

Ранее подразделения РЭБ лишили «противника» всякой связи в условиях, приближенных к боевым.