На что способны 120-мм «Сани»: кадры стрельб минометчиков ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа под Оренбургом тренируются в скоростной стрельбе из минометов, в том числе - и из 120-мм минометные комплексы 2С12 «Сани».

В их задачу входит уничтожение мишеней в виде бронетехники, живой силы, а также огневые точки «противника». Поражают их с дистанции от семисот метров до четырех с половиной километров.

120-мм минометный комплекс 2С12 «Сани» предназначен для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Расчет комплекса - 5 человек, а максимальная дальность стрельбы - более семи километров. Скорострельность - 10 выстрелов в минуту.