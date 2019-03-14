Конкурс спецподразделений ВДВ «Полярная звезда» АрМИ-2019 стартовал в Кубинке

Их лица - закрыты масками. А быть лучшими - для них не достижение. Обязанность спецназовцев. Они - одни из самых подготовленных военнослужащих в российской армии. Оттого и соревнования здесь - максимально захватывающие. Выступают лучшие из лучших, соревнуясь, кто будет представлять страну на международном этапе конкурса «Полярная звезда».

В испытания конкурса входят прыжки с управляемыми парашютными системами типа «крыло», горная подготовка, тактическая медицина.

В рамках последней бойцы должны максимально быстро остановить кровотечение. и эвакуировать пострадавшего с поля боя. А первая помощь будет оказана уже на безопасном расстоянии.

На задании спецназ неделями работает автономно от базы. Так что, каждый из этих бойцов - сам себе скорая помощь. Вес снаряжения и груз ответственности увеличивается - за счет внушительной аптечки.

Конкурс в этом году будет проходить впервые, однако соперники у наших военных уже есть более чем достойные - подразделения Сил Специальных операций Республики Беларусь. Кто с ними поедет соревноваться за победу в этом престижном конкурсе - определится уже в апреле.