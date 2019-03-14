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Перелет «вслепую»: экипажи Ка-52 «Аллигатор» передислоцировали вертолеты на запасной аэродром под Хабаровском

Алексей Савелов
07:25 14.03.2019
Пилотирование проходило по приборам «под шторкой», которая закрывает остекление кабины пилотов.

В Хабаровском крае экипажи боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» совершили групповую передислокацию на запасной аэродром.

Экипажи машин провели разведку местности, преодолели зоны ПВО «противника», выполняя полеты на минимальных высотах. Особенностью проведения мероприятия боевой подготовки стало освоение летных заданий молодыми летчиками соединения.

Помимо основной темы учения экипажи Ка-52 выполнили пилотирование по приборам под шторкой. Специальными шторками инструктора закрывают остекление кабины пилотов, чтобы не было видно горизонта и полет выполняется исключительно по приборам. После этого, экипажи осуществляют полеты по установленным маршрутам, опираясь исключительно на показания бортовых приборов.

Основной задачей таких учений является проверка умений и навыков летчиков и наземного техперсонала в пилотировании и подготовке техники.

Вертолет Ка-52 - российский ударный вертолет. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» – единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы – возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.

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