«Ракушка» для ВДВ: в псковское соединение войск поступили новейшие бронетранспортеры

Псковское соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ) получило батальонный комплект новейшей бронетехники. На вооружение соединения было принято около 50 боевых машин десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры «Ракушка».

Перед поставками техники в соединения, экипажи боевых машин два месяца проходили курс переподготовки в Омске на базе учебного центра ВДВ.

БМД-4М способна вести огонь по целям на расстоянии до семи км. Это маневренная, скоростная плавающая машина, имеющая современную систему навигации.



Основное вооружение БМД-4М включает 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемых ракеты «Аркан», а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

«Ракушка» - бронетранспортер выпускаемый на основе ходовой части машины БМД-4М. «Ракушка» может вместить в себя 13 десантников и двух членов экипажа, также способна перевозить боеприпасы, запасные части, оборудование, эвакуировать раненых бойцов с поля боя.