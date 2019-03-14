Марш «Бастионов»: на Камчатке ракетчики отработали охранение комплекса от «диверсантов»

На Камчатке расчет дивизиона подвижных береговых ракетных комплексов (ПБРК) «Бастион» провели тактическое учение на местности: на бронетехнике они сопроводили Вас из пункта постоянной дислокации в назначенные районы.

В минобороны отмечают, что в ходе маневра военные провели охранение колонн до ведения противовоздушной обороны.

Особое внимание уделяется смене позиции в условиях больших сугробов, маскировке, развертыванию и применению береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» с выполнением учебных электронных пусков ракет по отряду кораблей условного противника.

С личным составом проводятся занятия по радиационной, химической, биологической защите, физической, стрелковой и медицинской подготовке, а также по специальным дисциплинам.

К тактическому учению привлечено более 100 военнослужащих и 12 единиц техники