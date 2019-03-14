Инженеры на Кубани отработали действия во время паводка

На полигоне Молькино в Краснодарском крае инженеры ЮВО провели учения по ликвидации последствий паводков.

Так, они, выдвинувшись на место происшествия, военные инженеры на местности отработали нормативы: разбор завалов, контроль обстановки в районе проведения учения с воздуха обеспечивали беспилотные летательные аппараты, проделыванию проходов, а также сооружения моста.

Руководство всегда высоко оценивало навыки наших саперов. А проследить за каждым этапом того или иного действия - возможно, с помощью беспилотников.