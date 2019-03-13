Жители Тюмени увидели сирийские трофеи российской армии

Военный эшелон с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и специального оборудования, изъятых у террористов во время операции в Сирии, прибыл в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

На платформах выставляются образцы военной техники боевиков: танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, броневик курдов YPG EAGLE HEAD, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и многое другое.

Следующей остановкой передвижной выставки в Центральном военном округе станет Омск. Всего поезд проследует через 18 крупных городов Сибири, Урала и Поволжья.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны Российской Федерации, она стартовала 23 февраля и завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тысяч километров, сделав при этом остановки в 60 городах России.