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Истребители МиГ-31БМ подняты по тревоге в Красноярском и Пермском краях

Алексей Савелов
09:30 13.03.2019
Экипажи самолетов на высотах от одного до 18 километров уничтожат «нарушителя» границы РФ в стратосфере, крылатой ракеты, а также самолет ДРЛО «противника».
Истребители МиГ-31БМ подняты по тревоге в Красноярском и Пермском краях
© Фото: Минобороны РФ

Сверхзвуковые истребители-перехватчики  МиГ-31 и МиГ-31БМ двух авиаполков, дислоцированных в Красноярском и Пермском краях, подняты по тревоге. Здесь сегодня стартовали летно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

По легенде маневров, в которых примут участие более 15 истребителей Миг-31БМ, летчики проведут поиск и уничтожение условного нарушителя границы в стратосфере, перехват и «уничтожение» крылатой ракеты, а также условное уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) «противника».

Задачи будут выполняться на высотах от одного до 18 километров.

Завершатся учения в конце марта пуском управляемых ракет класса «воздух-воздух» в Астраханской области.

МиГ-31 - самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Максимальная допустимая скорость - 3400 километров в час.

Является первым в СССР истребителем четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает ее эффективность.

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