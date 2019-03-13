Экипажи МиГ-31 на Камчатке уничтожили самолет-«нарушитель» воздушной границы РФ

На Камчатке высотные самолеты МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО морской авиации ТОФ пресекли «нарушение» воздушных пределов РФ со стороны условного иностранного самолета.

В роли нарушителя выступил самолет МиГ-31, который в ночное время суток на большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство страны.

С аэродрома Елизово на его перехват по тревоге были подняты экипажи высотных истребителей-перехватчиков, которые провели обнаружение, захват прицелом и условное уничтожение цели с выполнением электронных пусков ракет «воздух-воздух». Задачи летчики решали самостоятельно, без привлечения наземных средств ПВО.

Ранее МиГ-31 Северного флота провели «бой» в стратосфере над Арктикой.

МиГ-31 – самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

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