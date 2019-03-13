Военнослужащие ЮВО «зачистили» здание от «боевиков» под Ростовом

Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения инженеров ЮВО под Ростовом отработали ведение боя в условиях города. Это один из сложнейших видов современного боя.

Военнослужащие под прикрытием боевых машин БТР-82А блокировали группу «террористов», которые удерживали одно из зданий. Несколько минут разведки и подготовки - и военнослужащие штурмуют здание, активно применяя средства свето-шумового подавления, а также штурмовые лестницы, комбинированные ножницы, а также различное оборудование для выбивания дверей.

К учению было привлечено около 150 военнослужащих и задействовано около 10 единиц военной и инженерной техники.