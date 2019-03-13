Мотострелки в Тыве заблокировали «бандгруппу» в ущелье Западного Саяна

Мотострелки 41 общевойсковой армии ЦВО из Республики Тыва на полигоне «Кара-Хаак» успешно отразили нападение «противника» на колонну военной техники. «Боевиками» была организована засада на пути следования колонны военной техники, целью которой стал захват оружия и боеприпасов.

Однако благодаря беспилотникам, которые сопровождали движение колонны, ее командир получил информацию о готовящеся нападении. Предупрежден - значит вооружен: развернувшись в боевой порядок, военнослужащие заблокировали «противника», вытеснили его с оперативного простора и уничтожили в горном ущелье.

В отработке тактических действий было задействовано около 500 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.