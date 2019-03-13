Расчеты С-400 «Триумф» проведут стрельбы по реальным целям под Астраханью

Военнослужащие ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае, выдвинулись на полигон «Ашулук» в Астраханской области, где проведут ракетные стрельбы по реальным воздушным целям.. В маневрах будут задействованы расчеты ЗРС С-400 «Триумф», которые с воздуха будут прикрывать ЗРПК «Панцирь-С1».

«Ракетные пуски будут проведены как с оборудованных позиций, так и во время короткой остановки при движении в составе колонн. В дневное и ночное время суток военнослужащие отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению сил авиации условного противника», - говорится в сообщении.

Всего в мероприятии принимают участие около 800 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники из состава 4 армии ВВС и ПВО округа.

ЗРС С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.