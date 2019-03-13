«Ярсы» в лесу: военнослужащие четырех соединений РВСН заступили на боевое дежурство

Военнослужащие сразу четырех ракетных соединений РВСН поднялись по тревоге и выступили в места боевого дежурства на подвижных ракетных комплексах «Тополь» и «Ярс».

В ходе совершения марша военнослужащие сопровождения пресекли планировавшуюся диверсию со стороны «противника», вовремя обезвредив пути следования колонны, а также защитив комплексы от нападения диверсионно-разведываетльных групп. Они были вовремя обнаружены, блокированы и уничтожены с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

После прибытия же на место боевого дежурства в лесном массиве стратегические ракетчики провели маскировку ракетных комплексов и машин сопровождения, а также выставили посты охранения.

Отмечается, что дежурство стратегические ракетчики будут вести в круглосуточном режиме. Такие маневры позволяют проверить готовность личного состава к длительному несению дежурства.

Ранее «Звезда» публиковала кадры дежурства расчетов «Ярсов» на Урале.