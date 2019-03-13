Командующий СФ рассказал о планах по исследованию Арктики в 2019 году

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал о планах по исследованию моряками флота Арктического региона в 2019 года. По его словам, внимание будет уделено изучению арктических архипелагов: Земли Франца-Иосифа, Северной Земли, а также Новой Земли.

«В нынешнем году мы планируем совместно с Экспедиционным центром Минобороны РФ и Русским географическим обществом провести экспедиции на острова архипелага Земля Франца-Иосифа, на остров Средний архипелага Северная Земля и продолжить экспедиционную деятельность на Новой Земле», - сказал Евменов.

Ранее адмирал Николай Евменов рассказал о достижениях моряков-североморцев в изучении региона в 2018 году.

Кроме того, командующий флотом рассказал о том, какие виды вооружений поступят в части объединения в этом году. По его словам, береговые войска СФ будут усилены противокорабельными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», а отдельная мотострелковая бригада флота - арктическим вариантом зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2ДТ».

Также в этом году планируется завершить перевооружение танкистов мотострелковой бригады на танки Т-80БВМ - наиболее приспособленные к Арктике боевые машины.

В 2019 году подводные силы Северного флота пополнятся новыми подлодками: ракетным подводным крейсером «Князь Владимир» и «Казань».