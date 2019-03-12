Военные РФ обсудят в Индии проведение совместных учений «Индра-2019»

Проведение двусторонних учений «Индра-2019» и обучение индийских военнослужащих в военных вузах РФ - такие темы предстоит обсудить российской военной делегации со своими индийскими коллегами на встрече в Нью-Дели. Для этого накануне сюда прибыла делегация во главе с командующим Сухопутных войск РФ генералом армии Олегом Салюковым.

По словам пресс-службы, в ходе визита военные двух стран проведут переговоры по вопросам развития двустороннего взаимодействия, проведения межвидового российско-индийского учения «Индра» на территории Индии в 2019 году, обучения индийских военнослужащих в вузах Сухопутных войск, а также участия страны в АрМИ-2019.

В российском военном ведомстве сообщили, что в планах визита - посещение одного из бронетанковых соединений, а также одного из национальных колледжей обороны страны.

Ранее тесные отношения двух стран отметил президент России.