Морпехи-североморцы приступили к тренировкам конкурса «Морской десант» АрМИ-2019

В Мурманской области на одном из полигонов Северного флота морские пехотинцы провели занятие по подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Морской десант», который будет проходить в рамках Армейских международных игр - 2019. Традиционно этот конкурс - один из самых зрелищных в программе соревнований военнослужащих.

Сначала «черные береты» совершают марш на новейших БТР-82А, отрабатывают задачи по уничтожению разведывательно-диверсионной группы, а потом преодолевают минное заграждение.

Конкурс «Морской десант» традиционно состоит из следующих элементов: вождение бронетранспортеров с преодолением различных препятствий, выполнение нормативов по погрузке-выгрузке боевой машины на десантное средство и огневая подготовка из штатного оружия.

Конкурс проводится в три этапа:

- полоса препятствий, определяющая лучших среди отделений морской пехоты;

- тропа выживания, определяющая лучших среди подразделений команд;

- эстафета, определяющая лучшую команду, которая и станет победителем конкурса.