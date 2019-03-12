Морпехи-североморцы приступили к тренировкам конкурса «Морской десант» АрМИ-2019
В Мурманской области на одном из полигонов Северного флота морские пехотинцы провели занятие по подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Морской десант», который будет проходить в рамках Армейских международных игр - 2019. Традиционно этот конкурс - один из самых зрелищных в программе соревнований военнослужащих.
Сначала «черные береты» совершают марш на новейших БТР-82А, отрабатывают задачи по уничтожению разведывательно-диверсионной группы, а потом преодолевают минное заграждение.
Конкурс «Морской десант» традиционно состоит из следующих элементов: вождение бронетранспортеров с преодолением различных препятствий, выполнение нормативов по погрузке-выгрузке боевой машины на десантное средство и огневая подготовка из штатного оружия.
Конкурс проводится в три этапа:
- полоса препятствий, определяющая лучших среди отделений морской пехоты;
- тропа выживания, определяющая лучших среди подразделений команд;
- эстафета, определяющая лучшую команду, которая и станет победителем конкурса.