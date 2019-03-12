Выживание в тайге и эвакуация раненого: в Приморье летчики провели «спасательную» операцию

Летчики авиации ВВО провели накануне полноценную поисково-спасательную операцию. Здесь, в Приморье экипаж вертолета Ми-8АМТШ обнаружил и спас парашютиста. Условного.

Специалисты поисково-спасательного отряда сбросили с борта вертолета манекен с автоматическим парашютом, после чего осуществили поиск «пострадавшего», спуск к нему спасателя и его эвакуацию с использованием лебедки.

Во второй части тренировки летчики штурмовой авиации тренировались освобождаться от парашютной системы после приземления в тайге, а также оказывать первую помощь пострадавшим, строить укрытие с использованием парашюта.

Летчики совершенствовали навыки подачи сигналов бедствия с помощью специальных средств. Опытный инструктор провел занятие по разведению огня и обеззараживанию воды при помощи индивидуальных аптечек.