Экипажи Су-30СМ и Су-24 произвели дозаправку в небе Липецка

Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ отработали полеты с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Летчики на самолетах Су-35 и Су-30СМ, Су-34 и Су-24М отработали наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары. Полеты проводились на аэродромах в Липецкой области. Дозаправка в воздухе проходила на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Ранее воздушные танкеры Ил-78 осуществили дозаправку самолетов ВКС РФ в небе ЗВО.