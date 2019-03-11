Расчеты ОТРК «Искандер» провели «пуски» ракет в Бурятии

Боевые расчеты ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отработали нормативы по скрытому развертыванию ОТРК «Искандер-М», маскировке огневых позиций и заряжанию пусковых установок учебным ракетным оружием.

Учения начались с марш-броска. Нужно преодолеть зараженные участки местности и отбить атаку диверсантов. Затем - задача замаскировать ракетные комплексы, установить связь и произвести пуск ракеты - электронный.

Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.