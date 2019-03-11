Семьям военнослужащих базы РФ в Абхазии вручили ключи от служебных квартир

На территории российской военной базы ЮВО в Абхазии сданы в эксплуатацию четыре жилых дома на 64 квартиры для семей военнослужащих. Квартиры получили многодетные семьи, а также военнослужащие по контракту, отличившиеся на службе.

Квартиры военные получили уже оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью, а на придомовой территории оборудованы детские площадки.

Кроме того, здесь завершается строительство здания школы на 200 мест. Также на территории базы вскоре откроется детский сад на 150 мест.