Командующий ВВО рассказал о перспективах развития инфрастуктуры округа

Командующий ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко рассказал, какие объекты введут в эксплуатацию в округе в этом году.

По его словам, планируется ввод в эксплуатацию 118 новых объектов военной инфраструктуры, среди которых - новые общежития на Курилах и в Приморском крае, а также новые казармы для личного состава в воинских частях Хабаровского и Приморского краев.

Также военные строители планируют в этом году сдать семь жилых домов во Владивостоке и два – на Камчатке.

Кроме того, по словам командующего округом, продолжится развитие инфраструктуры в отдаленных регионах, где дислоцируются воинские части округа, в том числе и в Арктической зоне, а также на отдаленных постах ТОФ и Дальневосточного объединения ВВС и ПВО.