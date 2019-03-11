Шойгу выступит с докладом на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит в понедельник с докладом о работе ведомства на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне. Также в этот день состоится встреча главы комитета Владимира Шаманова с военными атташе иностранных государств.

На пленарном заседании Госдумы 6 марта спикер Вячеслав Володин сообщил, что Шойгу 11 марта примет участие в расширенном заседании комитета палаты по обороне. Тема предстоящего выступления министра обороны - «Состояние обороноспособности Российской Федерации и вопросы законодательного обеспечения».

Шаманов ранее сообщал журналистам, что в этот же день состоится его встреча с военными атташе, аккредитованными в Москве. Там, по его словам, будут затронуты некоторые вопросы, касающиеся международной обстановки.

«Все темы: и анализ международной обстановки, и отношения с разными странами, Америка отдельно, НАТО и Евросоюз отдельно, ситуация с Ближним Востоком, наше видение ситуации во взаимоотношениях Палестины и Израиля», - рассказал ранее журналистам глава думского комитета.

Частично будет затронута и тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил Шаманов.