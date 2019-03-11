Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами

Россия с 11 по 15 марта наблюдательный полет над территорией Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил врио начальника российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин. Напомним, что все три страны входят в НАТО, в бельгийской столице Брюсселе находится штаб-квартира альянса.

Отмечается, что полет будет выполнен на российском самолете наблюдения Ан-30Б в период с 11 по 15 марта с аэродрома открытого неба «Кечкемет», а максимальная дальность полета составит 945 километров.

«Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Бенилюкс на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», - подчеркнул врио начальника центра.

Это пятый наблюдательный полет России над территориями государств-участников договора в 2019 году.

В тоже время, совместная миссия США и Норвегии с 11 по 16 марта выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках Договора. Совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый).

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.