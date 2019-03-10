Секрет божественного звучания: как создавались колокола для Главного храма ВС РФ

Уникальные колокола для главного храма Вооруженных сил России отлили в Воронеже. По сути, это полноценные произведения искусства, у каждого из них есть свои голос и тональность.

На каждом из колоколов размещен разный орнамент, все это было сделано с ювелирной точностью. Добиваться идеала при производстве таких «музыкальных инструментов» начинают на этапе плавки смеси нескольких металлов.

Корреспондент «Звезды» посетила горячий цех Воронежского литейного завода и выяснила, в чем кроется секрет божественного звучания.

Температура в печи в таком цеху составляет тысячу двести градусов, расплавленный металл переливают в специальный ковш и именно в составе этой огненной смеси и заключен главный секрет колокольных дел мастеров. От состава сплава зависит чистота звучания будущего колокола.

Технология производства колоколов не менялась с царских времен, говорят сотрудники завода. А вот пропорции, соблюдаемые при производстве, держатся все эти годы в строжайшем секрете.

«У каждого разные формулы, ну мы вывели свою, какую - не скажу. Все начинается с расчетов соотношения меди и олова, в дальнейшем идет взвес шихты, потом транспортировка и плавка», - рассказал отливщик Воронежского колокололитейного завода Валерий Медведев.

Основу сплава составляют медь и олово. Печь начинают разогревать за несколько часов до отливки, причем медь уже должна находиться внутри печи, поскольку температура ее плавления намного выше. Олово добавляют после. Перемешивают олово влажным деревянным колом - вода моментально испараяется, пар поднимается, и состав становится однородным.

Колокольная медь заливается в пространство между верхней моделью и внутренним стержнем. На подготовку всех составляющих уходит по несколько недель. Внутренняя часть из красного кирпича. Верхнюю делают из гипса. Орнаменты и барельефы из воска заливают специальной формовочной смесью.

Как известно, 17 из 18 колоколов Главного храма ВС РФ посвящены видам Вооруженных Сил и родам войск. С одной стороны на колокол нанесена эмблема, с другой - икона святого покровителя.

До отправки в парк «Патриот» все колокола пройдут по несколько акустических проверок. Одиннадцать из них уже готовы, а в ближайшие недели все 18 доставят на подмосковную стройплощадку, где сейчас завершают возведение первого этажа.

Свои двери для прихожан Главный храм Вооруженных сил России откроет 9 мая 2020 года.