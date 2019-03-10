Крылатая броня и огненная карусель: лучшие кадры тренировки танкистов ВДВ под Краснодаром

Танкисты ВДВ показали свое мастерство в Краснодарском крае. Недавно они смогли усилить свою боевую мощь, получив в распоряжение обновленные танки Т-72.

Один из приемов, которые отрабатывают танкисты, называется «карусель». Машины ездят по кругу, по очереди нанося удары по противнику. Пока одна делает выстрел, другая отходит в тыл и перезаряжается, а третья готовится сменить первую. Эта схема применяется, когда не известно, чем именно вооружен противник.

Интенсивность огневого поражения при стрельбе «каруселью» увеличивается в разы, а сами машины постоянно маневрируют, избегая прицельного огня противника. Танкисты ВДВ в ходе учений раскрыли замаскированные позиции и уничтожили неприятеля, после чего покинули район.

По словам танкистов ВДВ, у них пока нет точного самоназвания своей специальности, поскольку она требует сразу несколько компетенций. Этим специалистам необходимо быть и десантниками, и танкистами. Алексей Ткаличев девять лет служил в ВДВ, совершил около пятидесяти прыжков, а после получил новую специальность в танковой «учебке».

«Механик, танкист, десантник… В общем, этого определения у нас пока нет. После того, как попал сюда, в танковое подразделение, стало более комфортней, более интересней. Новая машина, все по-новому, стимул придает», - рассказал Ткаличев.

По словам Ткаличева, новое формирование имеет массу плюсов. Главный из них состоит в отработанном взаимодействии при штурме укрепленных позиций. Раньше десантникам приходилось ждать средства усиления и работать с ними «с чистого листа», а теперь все взаимодействие прорабатывается внутри десанта в штатном порядке и во всех ситуациях.

Танковые роты ВДВ - явление для российской армии относительно новое. В советский период такие подразделения были в двух воздушно-десантных дивизиях, на Дальнем Востоке и Афганистане. После нескольких лет существования эксперимент свернули.

Вновь вернулись к этой идее в российской армии только в 2015 году. По предложению экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, во всех десантно-штурмовых подразделениях стали формировать танковые роты, вооруженные Т-72.