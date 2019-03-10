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«Сирийский перелом»: уникальный поезд с трофейной техникой прибыл в Самару

Дарья Михалина
03:15 10.03.2019
Жители города смогли увидеть оружие, мины и беспилотники, изъятые у боевиков. Всего выставка насчитывает порядка 500 экспонатов.

По России продолжает движение поезд с выставкой трофейного оружия, изъятого у боевиков в Сирии.

Эшелон из 18 вагонов, в которых содержатся больше 500 единиц техники и оружия, прибыл сегодня в Самару. Уже на перроне состав встретили несколько сотен человек, а всего военно-патриотическую выставку «Сирийский перелом» посетили 15 тысяч человек.

Они осмотрели десять открытых платформ с техникой и вооружениями, три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, беспилотниками, самодельными взрывными устройствами. Кроме того, в одном из вагонов организована выставка фоторабот и картин военных художников.

«Сирийский перелом» стартовал 23 февраля, а завершится 27 апреля в парке «Патриот». Поезд пройдет путь в 28 тысяч километров и сделает остановки в 60 городах России.

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