Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Хама

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Скальбия провинции Хама, в ходе которых нуждающимся жителям выдано по 500 продовольственных наборов», - сказал генерал-майор.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2078 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3294,8 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 7 марта 2019 года амнистировано 56 503 человека.

«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 7 марта 2019 года восстановлен 31 348 жилых домов, 144 медицинских и 823 образовательных учреждения. Отремонтировано 1016,8 км автомобильных дорог», - добавил Купчишин.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 7 марта 2019 года возвратилось 225 669 человек.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направленны специально сформированные колонны автобусов.

Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

Несмотря на это, принимаемые меры продолжают блокироваться американской стороной, отказывающейся прекратить насильственное удержание сирийских граждан в подконтрольной США 55-километровой зоне вокруг своей базы в Эт-Танфе.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Ройсет-Рушу, Касталь-Эль-Борд, и Хамрат провинции Латакия, Абу-Омар провинции Хама, Абтин и Эль-Сальхине провинции Алеппо», - заявил Купчишин.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.