В Вооруженных Силах РФ служат более 40 тысяч женщин

В российских Вооруженных Силах на сегодняшний день служат более 40 тысяч женщин. Интерес к военной службе растет год от года, и все больше девушек поступают в высшие учебные заведения, причем специальности выбирают не только схожие с гражданскими, но и чисто военные: хотят стать летчиками, снайперами, служить в РВСН и ВДВ.

С ведущими вузами активно сотрудничает Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала замминистра обороны Татьяна Шевцова.

«Они идут и строят свою карьеру в разных профессиях. Кто-то становится медиками, кто-то психологами, кто-то идет на военную службу. Но они мне всегда говорят, что мы никогда не забудем ваш пансион, и вы всегда будете нами гордиться, где бы мы потом не работали и не служили. Конечно, слушать такие слова очень приятно», - сказал она. «Они мне пекут пироги, они мне делают своими руками удивительные игрушки. Они мне пишут трогательные письма. Это, конечно, самые дорогие для меня поздравления», - добавила заместитель министра.

Как считает Шевцова, и мужчины, и женщины хотят защищать Родину и выбирают профессию по зову сердца. Как и на гражданской службе - на ключевых постах в оборонном ведомстве немало женщин.