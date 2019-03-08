Командующий войсками ЦВО поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта

В Международный женский день командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин обратился с поздравлением к женщинам-военнослужащим.

Торжественная церемония проходила в Доме офицеров Екатеринбургского гарнизона. Лапин наградил женщин в погонах медалями и почетными грамотами, а также вручил каждой представительнице прекрасного пола по букету цветов.

«В истории России есть немало примеров, когда женщины не только вдохновляли мужчин на ратные подвиги, но и сами сражались плечом к плечу с ними, отстаивая мир, суверенитет и территориальную целостность нашей Родины», - отметил генерал-полковник.

В адрес военнослужащих женщин из уст командующего войсками Центрального военного округа прозвучали слова благодарности и признательности за их нелегкий труд.

Лапин отметил, что свыше семнадцати тысяч дам служит и работают в ЦВО, из них 150 выполняли и выполняют задачи в Сирии.