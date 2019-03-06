В Минобороны объяснили нецелесообразность полного отказа от призывной службы

Количество военнослужащих, проходящих службу по контракту, возрастает с каждым годом. Однако государство не планирует совершать полный отказ от призыва. Об этом рассказал начальник Главного организационно­мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Увеличение числа контрактников позволило снизить количество призывников. По состоянию на прошедший 2018 год, более 350 000 человек проходили службу по контракту на должностях солдат, прапорщиков и сержантов. Их соотношение к призывникам составляет 1,7 к 1.

«Вместе с тем с учетом необходимости накопления военно­обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово­экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Бурдинский также раскрыл статистику о призыве за последние годы. Так, за семь лет в России в три раза снизилось количество уклонистов от службы в армии. Вместе с тем «годность» призывников по здоровью стала выше на семь процентов, двадцать процентов имеют высшее образование, а треть - средне-специальное.

Кроме того, в современном призыве при отборе учитываются способности молодых людей. Так, например, призывников, склонных к научной деятельности, направляют для прохождения службы в одну из шестнадцати специализированных рот. Некоторые из них созданы для военного инновационного технополиса «Эра».