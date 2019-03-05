Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вошел в пролив Ла-Манш. В его состав включены фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».

Перед выходом из Северного моря на фрегате и судах провели тренировку по связи и определили порядок следования в походном ордере через узкие участки.

Ранее отряд действовал в заливе Мори Ферт, отрабатывая задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде и противовоздушной обороне.

Отряд вышел в дальний поход из главной базы Северного флота, Североморска, 26 февраля. В настоящее время моряки прошли более 1600 морских миль и провели несколько боевых учений, в том числе по поиску подводных лодок.

Для экипажа фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» этот поход первый в его истории.