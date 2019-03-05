Российские военные раздали гумпомощь в сирийских провинциях Эль-Кунейтра и Хама

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Ксейба провинции Эль-Кунейтра и Махарда провинции Хама, в ходе которых нуждающимся жителям выдано по 500 продовольственных наборов», - сообщили в российском Центре по примирению.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2076 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3290,5 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 4 марта 2019 года амнистировано 56 277 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 4 марта 2019 года восстановлено 31 331 жилых дома, 142 медицинских и 823 образовательных учреждения. Отремонтировано 1016,1 км автомобильных дорог.

«Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 4 марта 2019 года возвратилось 225 477 человек», - говорится в сообщении Центра.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направленны специально сформированные колонны автобусов.

Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

Несмотря на это, выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» по прежнему блокирован – американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55 километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской Зоне Деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Таума, Касталь-Эль-Бордж, Джубб-Эз-Зарур, Руайсет-Искандер и Раша провинции Латакия, Вреде, Зияра и Тлелат провинции Алеппо, Суккари провинции Идлиб.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.