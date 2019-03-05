Тактические учения с применением беспилотников прошли на полигоне Ляур: видео

Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы применили на учениях в Таджикистане, рассказали «Звезде» в пресс-службе Центрального военного округа.

«На полигоне Ляур были проведены батальонные тактические учения с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов», - говорится в сообщении.

Для нанесения ударов армейской авиацией и артиллерией были привлечены подготовленные расчеты комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

«Огневое поражение на нем корректировали штатные беспилотные летательные аппараты», - отметили в ЦВО.

В учениях приняли участие боле 600 военнослужащих и около 200 единиц техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база, которая располагается в городах Душанбе и Бохтаре, - крупнейший военный объект России за ее пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.