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На Северном флоте отработали ведение боевых действий в Арктике: видео

Наталья Вальханская
00:16 05.03.2019
Артиллеристы и минометчики выполнили огневое поражение условного противника из 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация», 120-мм буксируемых минометов «Нона-К» и огнем из танков Т-80БВМ.
© Видео: Минобороны РФ

На полигонах отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области прошли практические занятия с командным составом сухопутных и береговых войск Северного флота по ведению боевых действий в условиях Крайнего Севера и Арктики.

«Занятия стали завершающим этапом сбора по профессиональной должностной подготовке командного состава Северного флота, который проходил под общим руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова с 1 марта с целью обобщения опыта применения сил и войск флота в Арктике», - сообщили в Минобороны.

Вниманию обучаемого командного состава был представлен порядок размещения усиленного мотострелкового батальона в районе сосредоточения в арктических условиях с соблюдением маскировки.

«На различных учебных местах были представлены практические действия военных специалистов с учетом особенностей ведения боевых действий в Арктике: ведение инженерной и радиационно-химической разведки, оборудование лагеря разведчиков с использованием подручных средств, организация противовоздушной обороны района сосредоточения и развертывание боевых постов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами», - добавили в ведомстве.

Также обучаемым продемонстрировали повседневную организацию полевого лагеря батальона в арктических условиях.

Заключительным элементом практических занятий стала демонстрация действий батальона в оборонительном бою при ведении маневренной обороны. Первыми свои боевые навыки показали бойцы роты радиационной химической и биологической защиты, выполнившие стрельбы из огнеметов по позициям условного противника.

Затем в дело вступили артиллеристы и минометчики под общим управлением с командного пункта батальона. Они выполнили огневое поражение условного противника. Стрельбу вели с закрытых позиций боевые расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и 120-мм буксируемых минометов «Нона-К».

«Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата, который передавал данные о тактической обстановке условного боя на мониторы командного пункта батальона. Также поражение живой силы и бронетехники условного противника отработали экипажи танков Т-80БВМ, поступивших на вооружение соединения в нынешнем году», - отметили в Минобороны.

Выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики является отличительной особенностью подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота.

«Базовый курс боевой подготовки военнослужащих мотострелковых частей Северного флота для действий в суровых арктических условиях рассчитан на полгода. За учебный период мы способны полностью подготовить новобранца к ведению боевых действий в Арктике», - рассказал заместитель командира отдельной мотострелковой бригады Северного флота полковник Виталий Грачев.

Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих, оружия и военной техники к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и полярной ночи.

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