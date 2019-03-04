ВМФ России получит шесть судов и катеров для гидрографической службы

Как сообщили в Главном командовании ВМФ, до конца года гидрографическая служба получит 6 современных гидрографических судов и катеров, строящихся в рамках государственной программы военного кораблестроения. Об этом сообщили Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Постройка многофункциональных гидрографических судов и катеров предприятиями промышленности, на данный момент, ведется без срывов сроков» - сообщили в ВМФ.

Отмечается, что до конца года в состав флотов войдут «два гидрографических судна проекта 19910, которые предназначены для Северного и Тихоокеанского флотов», а также «большой гидрографический катер проекта 23370Г катамаранного типа и 3 больших гидрографических катера проекта 23040Г».

В настоящее время они находятся на завершающем этапе достройки и проведения заводских испытаний.

Все строящиеся для гидрографической службы суда и катера оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим производить высокоточную площадную съемку рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт.

Данные суда и катера предназначены для обеспечения иных гидрографических и лоцмейстерских работ, обслуживания береговых и плавучих средств навигационного оборудования. Их используют также для перевозки различных грузов для обеспечения работ береговых гидрографических подразделений на необорудованном побережье.