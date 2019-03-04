«Аллигаторы» сопроводили поезд акции «Сирийский перелом» в Крыму: кадры с воздуха

Ударные вертолеты Ка-52 соединения армейской авиации Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, отработали учебно-боевую задачу по сопровождению железнодорожного состава. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Вертолеты выполнили тренировочные полеты, когда двигался железнодорожный эшелон с передвижной выставкой военных трофеев из Сирии по маршруту от станции Керчь до Севастополя.

Напомним, военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. С передвижной выставкой трофейной техники и вооружения из Сирии уже ознакомились жители Краснодара, Ростова-на-Дону и Керчи.

На ж/д-станциях восьми городов, которые расположены на Юге России, запланировано проведение мероприятий патриотической направленности. Участников Акции на перронах встречают жители городов, ветераны Великой Отечественной войны, представители местных органов власти, юнармейцы и военнослужащие.