Полоса препятствий и внезапные цели: кадры отборочного этапа «Танкового биатлона»

Под Волгоградом стартовал отборочный этап конкура «Танковый биатлон». Мастерство наводчиков и механиков-водителей оценивают на полигоне Прудбой.

В этом году впервые с мужчинами конкурируют женские экипажи, которые наравне стреляют по мишеням, имитирующим бронетехнику и вертолеты. До целей - около двух километров, при этом они как движутся, так и внезапно появляются.

Еще одно испытание отборочного этапа - полоса препятствий. Экипажам на танках Т-72 необходимо на максимальной скорости пройти ров, колейный мост, косогор и минное заграждение.

Победители отборочного тура «Танкового биатлона» смогут проявить себя уже на окружном этапе конкурса.