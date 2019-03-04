Российские военные обогнали 18 команд на «Эдельвейс рейде» в Альпах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации, пройдя все этапы соревнования, с учетом затраченного времени на выполнение специальных задач, финишировала третьей, а команда Военного института физической культуры - пятой» - говорится в сообщении.

Впервые в истории этих соревнований маршрут рейда прошла женская сборная команда из России, которая выступала вне зачета, так как была единственной.

«По условиям состязаний за два дня участникам было необходимо преодолеть 40-километровую дистанцию по сильнопересеченной местности с глубоким снежным покровом и выполнить ряд специальных задач: марш-бросок на лыжах, поиск пострадавшего в лавине, подъем по вертикальным перилам, спуск по закрепленной веревке, разведка целей наблюдением, транспортировка пострадавшего, стрельба, ориентирование, транспортировка пострадавшего и метание гранат на точность», - рассказали в Минобороны.

Из-за сложности маршрута две австрийские команды, а также команды Болгарии, Италии и Черногории вынуждены были сойти с дистанции.

По результатам соревнований сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации заняла четвертое место, опередив представителей 18 команд.

Всего в соревнованиях приняли участие двадцать три команды из двенадцати государств - Австрия, Германия, Россия, Франция, Италия, Румыния, Словения, Испания, США, Болгария, Польша и Черногория.

В состав российской команды вошли представители Воздушно-космических сил, Центрального, Южного и Восточного военных округов, Военного института физической культуры, Военной академии связи, которые прошли подготовку в Центре горной подготовки и выживания «Терскол» и участвовали в конкурсе горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш».

«Австрийская сторона высоко оценила уровень подготовленности военнослужащих горных подразделений Вооруженных Сил РФ и выразила заинтересованность принять участие в конкурсах горных подразделений, проводимых в рамках Армейских международных игр - 2019 на территории России», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, что сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации в период с 25 февраля по 2 марта принимала участие в международном военно-прикладном соревновании среди горных подразделений «Эдельвейс рейд - 2019». Мероприятие проводилось на базе 6 пехотной (горной) бригады в австрийском городе Абзам в двенадцатый раз.