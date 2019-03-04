Экипажи на Т-72Б3 и женские команды: отборочный этап «Танкового биатлона» стартовал в ЮВО

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, стартовал отборочный этап 8 общевойсковой армии «Танковый биатлон» Международного конкурса «АрМИ-2019». «Звезда» публикует впечатляющие кадры маневров.

«Экипажи соревнуются в ведении огня из орудия танка и крупнокалиберного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 м», - рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Механики-водители на максимальной скорости преодолевают препятствия: эскарп, ров, колейный мост, косогор и проход в минно-взрывном заграждении, добавил полковник.

Отборочные соревнования проводятся в начале весны, когда снежный покров тает, а образовавшаяся грязь препятствует мобильности танка и осложняет работу экипажей.

«Впервые в данном виде соревнования участвуют специально подготовленные женские экипажи», - сообщил Астафьев.

В состязании на лучший экипаж 8 общевойсковой армии принимают участие девять экипажей на танках Т-72Б3. Победители второго отборочного этапа будут соревноваться в окружном этапе ЮВО.