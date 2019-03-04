Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В ВДВ заявили, что у России нет конкурентов в вопросе воздушно-десантной подготовки

Дарья Муромова
01:30 04.03.2019
Для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-10, запасные парашюты З-5, парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», «Стаер» с комплектом кислородного оборудования.
В ВДВ заявили, что у России нет конкурентов в вопросе воздушно-десантной подготовки
© Фото: MOD Russia, via, Globallookpress

Существующая система воздушно-десантной подготовки в ВДВ России является самой передовой и соответствует предъявляемым требованиям в современных условиях, об этом сообщил заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

«Никакая армия мира не может конкурировать по вопросам воздушно-десантной подготовки с российскими Вооружёнными силами. Залог успеха - строгое и точное выполнение приказов, инструкций при подготовке и совершении прыжков с парашютом, организации воздушно-десантной подготовки всеми должностными лицами от руководителя до исполнителя. Мелочей в этом деле не бывает», - утверждает Кочетков.

Он также отметил, что на вооружении ВДВ состоит высококлассная техника. Так, для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-10, запасные парашюты З-5, парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», «Стаер» с комплектом кислородного оборудования. А для десантирования техники и грузов применяются парашютные платформы П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р, бесплатформенные парашютные системы ПБС-916 (925) с многокупольными системами МКС-350-9, МКС-350-12М, ПБС-950-У.

По словам Кочеткова, подобные парашютные системы для десантирования военнослужащих и грузов у зарубежных армий существуют, а вот для выгрузки тяжелой техники полностью отсутствуют.

Генерал-лейтенант добавил, что появление новых средств десантирования позволило увеличить вес доставляемых грузов в районе боевых задач. Также в этом году завершится разработка новой парашютной системы для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.03.2019, 22:26
«Сомнительные размены»: Лавров оценил «сделку века» США по Израилю и Палестине
Дата04.03.2019, 01:30
В ВДВ заявили, что у России нет конкурентов в вопросе воздушно-десантной подготовки
Дата04.03.2019, 00:26
Российская прыгунья в высоту Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы в помещении
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата02.03.2019, 09:55
Stern: российский «Циркон» превзошел самые смелые ожидания западных экспертов
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:29 В стране и мире
Видео
«Плывем, господа!»: фонтан из кипятка затопил улицы Екатеринбурга
00:59 В стране и мире
Медведев рассказал, для чего Украина строит надуманные обвинения в адрес России
00:07 В стране и мире
Продажа билетов на «Евровидение» заморожена из-за нарушений
23:25 В стране и мире
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за метели и гололедицы
21:52 В стране и мире
Так переписывается история: испанские СМИ опубликовали свою версию боев за Берлин в 1945 году
События дня
События дня
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обострение индо-пакистанского конфликта
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Погребенная заживо: водитель бульдозера не заметил женщину и загрузил ее вместе с песком в резервуар
Видео
Монструозный 10-колесный внедорожник арабского шейха сняли на видео
Видео
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Видео
Сразу 40 автомобилей попали в ДТП на МКАД
Видео
«Осатаневший» Порошенко грубо похлопал по лицу девушку: видео
Видео
Опубликованы кадры смертельной схватки огромного паука и опоссума в лесах Амазонии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.