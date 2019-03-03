«Сирийский перелом» в Крыму: тысячи человек посетили военно-патриотическую выставку в Севастополе

Общее количество посетивших военно-патриотическую выставку в Севастополе, по оценке организаторов, составило порядка 15 тысяч человек.

Выставка вооружения и военной техники, мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, работа полевой кухни были организованы на вокзальной площади и центральном перроне железнодорожного вокзала города-героя Севастополя. Она была открыта для всех желающих с 08:00 до 13.00, но и ее работа в связи с большим количеством желающих посетить военно-патриотическую выставку была продлена до 15.00.

Кроме того перед посетителями выставки выступили творческие коллективы Черноморского флота и Севастополя.

А с 09:00 до 12:45 жители и гости Крыма могли видеть железнодорожную передвижную военно-патриотическую выставку «Сирийский перелом», прибывшую в Севастополь. На момент убытия железнодорожного состава с выставкой трофейной техники количество посетивших экспозицию составило более 12 тысяч человек.

Справочно:

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

На отдельных железнодорожных платформах размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, Бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов - российские военнослужащие - непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

В период с 27 февраля по 7 марта железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа (ЮВО). Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Уникальный железнодорожный состав, который проедет по всей России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.