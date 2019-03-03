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В Крыму обсудили перспективы развития юнармейского движения в регионе

Роман Захаров
15:10 03.03.2019
Замминистра обороны Андрей Картаполов посетил полуостров с рабочим визитом.
© Фото: Константин Аликин, VK

Перспективы развития юнармейского движения в Крыму обсудил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов на встрече с ветеранами и представителями регионального отделения организации. В рамках рабочей поездки военачальник посетил Черноморский флот.

«В ходе этой поездки мы посмотрели как организована здесь, в Севастополе, на Черноморском флоте, работа с подрастающим поколением в рамках развития юнармейского движения. Я должен отметить, что Севастополь является лидером по этому вопросу среди всех регионов РФ, если брать соотношение юнармейцев к общему количеству детей, которые могли бы ими быть. Здесь ему равных нет», - сказал «Звезде» замминистра.

Кроме того, Андрей Картаполов провел инструктаж личного состава Южного военного округа и Черноморского флота, который отправится вместе с передвижной выставкой «Сирийский перелом» от Севастополя до Уфы. Эшелон с трофейной техникой, изъятой у сирийских боевиков, в Крыму будут сопровождать «Аллигаторы» - военные вертолеты Ка-52.
 

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