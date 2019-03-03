В Севастополе встретили поезд-музей «Сирийский перелом» с уникальными военными трофеями

Поезд-музей «Сирийский перелом», который 23 февраля отправился в путь по России с Казанского вокзала Москвы, в воскресенье, 3 марта, достиг Севастополя.

На платформах состава представлены оружие и техника, изъятые у членов террористических группировок, которые вели боевые действия на территории Сирии. Планируется, что поезд должен преодолеть практически 30 тысяч километров, чтобы затем финишировать в подмосковном парке «Патриот».

Как рассказал начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов, поезд совершит остановки в 60 городах страны. На данный момент он уже побывал в восьми.

Состав привез в Севастополь уникальнейшие трофеи, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной производства Китая.

Между тем «путешествующий» состав отправился из Керчи в Севастополь в сопровождении «Аллигаторов». Ударные вертолеты Ка-52 соединения армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, отработали учебно-боевую задачу по сопровождению железнодорожного состава.