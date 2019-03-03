Скорость на глубине: в Севастополе соревнуются аквалангисты всех флотов России

В Севастополе проходит всеармейский конкурс водолазов. Аквалангист должны показать, как они умеют работать на глубине.

Подводникам необходимо уметь оказывать помощь, ориентироваться по приборам в кромешной тьме и искать затонувшие предметы. И это далеко еще далеко не все.

Конкурс проходит на полигоне на глубине 10 метров. Все самое интересное происходит под многометровой толщей воды: водолазы-спасатели имеют целый арсенал инструментов и спецоборудования. Со всем этим возможности аквалангистов практически не ограничены.

Все испытания команды проходят на скорость. Качество работ оценивают подводные бригады арбитров. Чтобы сделать это, судьи погружаются вместе с конкурсантами. Во всех испытаниях, которые проходят водолазы, им необходимо помимо теоритических знаний и практических умений проявить и смекалку.

Участники всеармейского конкурса – команды со всех флотов: Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также каспийской флотилии. По результатам всеармейского этапа отберут лучших. Водолазы-финалисты представят ВМФ РФ на международном этапе армейских игр в Иране.