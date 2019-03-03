БДК «Александр Отраковский» отработал морскую десантную подготовку возле Кольского полуострова

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» и подразделения отдельной бригады морской пехоты Северного флота совместно с успехом выполнили задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники.

Учения проходили на побережье Кольского полуострова в губе Печенга. В общей сложности в маневрах приняли участие около 150 человек личного состава и свыше 30 единиц техники, в числе которой были БТР, грузовики «КамАЗ» и Урал, вездеходы и различная инженерная техника.

«Александр Отраковский» провел отработку элементов маневрирования корабля при приеме и высадке десанта. В свою очередь, механики-водители потренировались в заезде в твиндек корабля и выезда оттуда обратно на берег.

Морская десантная подготовка – один из основных элементов боевой подготовки морских пехотинцев, которая в полной мере позволяет им отработать слаженность действий и тактику. Отработка погрузки военной техники на десантный корабль с берега также является базовым элементом подготовки.

После выполнения всех поставленных учебных задач «Александр Отраковский» совершил переход в главную базу Северного флота – Североморск.

Кроме того, ранее «Александр Отраковский» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Моряки отработали ряд задач по борьбе за живучесть корабля, в том числе при условном поступлении забортной воды в отсек и условном возникновении пожара.