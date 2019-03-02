«Аллигаторы» сопроводили поезд с сирийской трофейной техникой в Крыму

Ударные вертолеты Ка-52 соединения армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, отработали учебно-боевую задачу по сопровождению железнодорожного состава.

«Аллигаторы» выполнили учебно-тренировочные полеты в период движения железнодорожного эшелона с передвижной выставкой военных трофеев из Сирийской Арабской Республики по маршруту от станции Керчь до Севастополя. Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С экспонатами передвижной выставки трофейной техники и вооружения из районов боевых действий Сирии уже смогли ознакомиться жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Керчи. На железнодорожных станциях восьми городов Юга России спланировано проведение масштабных мероприятии патриотической направленности.

На перронах участников акции встречают жители городов, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители местных органов власти, молодежных и патриотических движений, военнослужащие и члены их семей. Также на железнодорожных станциях воинские части проводят выставки современного вооружения и военной техники.

Праздничную атмосферу создают музыканты военных оркестров, а военные повара угощают солдатской кашей и горячим чаем из полевых кухонь.